В январе 2018 года в Якутске начнется прием заявлений в 1 классы

Управление образования города Якутска информирует о том, что на 2018-2019 учебный год прием заявлений в первые классы в общеобразовательные учреждения города Якутска электронным способом через Портал образовательных услуг РС (Я) edu.e-yakutia.ru будет проходить в два этапа.

I этап начнется с 20 января 2018 года в общеобразовательных учреждениях: СОШ №1; СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина; Саха политехнический лицей; СОШ №16; СОШ №17; Якутская городская национальная гимназия; Саха гимназия; Городская классическая гимназия; СОШ №31; Саха-Корейская СОШ; СОШ №33 им. Л.А.Колосовой.

II этап приема заявлений начнется с 27 января 2018 года в общеобразовательных учреждениях: НПСОШ №2, СОШ №3, ООШ №6, СОШ №7, СОШ №9 имени М.И. Кершенгольца, СОШ №10 имени Д.Г. Новопашина, СОШ №12, СОШ №13, СОШ №15, ООШ №18, СОШ №19, СОШ №20 имени Героя Советского Союза Ф.К. Попова, СОШ №21, СОШ №23, СОШ №24 имени С.И. Климакова, СОШ №25, СОШ №26, СОШ №27, СОШ №29, СОШ №30 имени В.И. Кузьмина, СОШ №32, НОШ№36 «Надежда», СОШ №38, Мархинская СОШ №1, Мархинская СОШ №2, Кангаласская СОШ имени П.С. Хромова, Табагинская СОШ, Тулагинская СОШ, Хатасская СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых, Маганская СОШ.

С 1 февраля родители или законные представители ребенка могут подать заявление не только электронным способом, но и лично обратиться в общеобразовательное учреждение с заявлением о приеме в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 классы начнется с 1 июля 2018 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Главный специалист отдела мониторинга и качества образования Управления образования города Якутска Мария Суздалова пояснила, что для того, чтобы поступить в первые классы детям, которым на 1 сентября календарного года еще не исполнилось 6-6,5 лет или более 8 лет, родителям необходимо соблюсти ряд требований.

«Прежде всего, родителям (законному представителю) необходимо обратиться в Управление образования города Якутска с заявлением о выдаче разрешения на обучение ребенка в ранее допустимом возрасте. К заявлению в обязательном порядке прикладывается копия свидетельства о рождении, копия документа, подтверждающего отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (выписка из медицинской карты), справка из общеобразовательной организации о наличии свободных мест. Если в 1 класс поступает ребенок старше 8 лет, родители (законные представители) в заявлении указывают причину позднего поступления в школу», — отмечает Мария Романовна.

При возникновении проблем с подачей заявлений в электронном виде родители могут обращаться в АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)», позвонив по номеру: 8(4112)703-130, а также в отдел информационного обеспечения Управления образования города Якутска по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 37/2, контактный телефон: 42-30-07.

По вопросам приема в первые классы родители могут обращаться в отдел мониторинга и качества образования Управления образования города Якутска по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, кабинет №205а, контактный телефон: 34-35-17. Прием граждан осуществляется еженедельно по понедельникам, вторникам и четвергам с 14.00 до 18.00 часов.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Управления образования города Якутска yaguo.ru по ссылке «О записи и приеме детей в 1 класс».