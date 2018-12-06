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6 декабря 2018, 17:20
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В Якутской сельскохозяйственной академии прошел конкурс на лучшую оценку качества молока

4 декабря на факультете ветеринарной медицины прошел традиционный внутривузовский конкурс «Ветеринарно-санитарная оценка качества молока».

Основной целью проведения конкурса является стимулирование интереса студентов к изучению ветеринарно-санитарной экспертизы и расширение кругозора обучающихся. Было подано 27 заявлений по  направлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавриат).

Организационная комиссия, состоящая из преподавателей кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены, оценила работы участников и присудила призовые места в следующем порядке:

I место — Обутова Дияна Владимировна, ВСЭ-15-1, ФВМ;

II место — Андреева Сайаана Кирилловна, ВСЭ-15-2, ФВМ;

III место — Решетникова Альбина Ивановна, ВСЭ-15-1, ФВМ.

Студенты награждены дипломами и поощрительными призами.

Проводимые образовательные конкурсы позволяют студентам реализовать свои творческие способности, улучшить профессиональные и образовательные компетенции, сообщает Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА.

Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА
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