В якутской колонии нашлись просроченные продукты в столовой

Якутской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверок колоний, выявлены нарушения при организации питания осужденных.

При осмотре помещений столовой ФКУ «КП-2 УФСИН России по РС (Я) установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Технического регламента «О безопасности пищевых продуктов», санитарных правил и норм должностными лицами колонии допущено хранение молочной продукции с истекшим сроком годности.

Аналогичный факт выявлен в ФКУ ИК-1 УФСИН России по РС (Я).

Прокуратура возбудила в связи с этим в отношении виновных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

По результатам их рассмотрения им назначены наказания в виде штрафов в размере 5000 рублей каждому.