В Якутской ГСХА открылась уникальная кафедра

Решением Ученого Совета Якутской ГСХА, в республике открылась единственная в России кафедра «Традиционные отрасли Севера»

Напомним, что протоколом выездного совещания Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с участием первого заместителя министра Джамбулата ХАТУОВА, который прошел в рамках IV Всероссийского съезда оленеводов России, 17 марта 2017 года, были выделены ряд ключевых пунктов, которые стали точкой опоры развития Якутской ГСХА. Это касается создания на территории РС(Я) селекционно-генетического центра по оленеводству и присвоении оленеводческим хозяйствам статуса племенных хозяйств, определении статуса Якутской ГСХА в качестве базового образовательного учреждения по подготовке кадров для традиционных отраслей Севера.

Уже через месяц после данного совещания ректор Якутской ГСХА Иван СЛЕПЦОВ выступил с расширенной презентацией о ВУЗЕ на Международном Московском форуме образования. Иван Иванович в частности отметил: «Наше направление развития придерживается того курса, который на сегодняшний день является актуальным и имеет все предпосылки стратегического подхода в решении задач, которые ставит перед нами руководство страны и республики. Так на недавно состоявшемся арктическом форуме «Арктика – территория диалога», Президентом Владимиром Владимировичем Путиным выделены перспективы развития Арктики. В частности речь шла о создании современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов, сохранение их самобытной культуры, традиций. В конце 2016 года в послании главы РС(Я) Е.А. БОРИСОВА было выделено 2 момента. В частности Егор Афанасьевич отметил, что особенности республики должны и дальше учитываться при формировании комплексных документов развития Арктики и Дальнего Востока. Вместе с тем генеральной линией политики республики является развитие местного производства. В основу прогрессии которой, в республике должно быть введено сквозное образование, обеспечивающее непрерывность аграрного образования, его глубокая модернизация».

Якутская ГСХА в качестве научно-образовательного центра аграрной Арктики предлагает социокультурную модернизацию традиционных отраслей Севера. Традиционные отрасли Севера – это новый формат парадигмы развития Арктической зоны Российской Федерации. В рамках этого проекта планируется провести масштабную работу в целях совершенствования арктических технологий. Первым шагом которого стало создание кафедры «Традиционные отрасли Севера». Далее Якутская ГСХА выступит инициатором и модератором информационной открытой интерактивной образовательной карты «Арктические зоны России». Во-вторых, проведет работу по созданию Межрегионального учебно-методического совета. И в скором будущем данным советом будет принята Межрегиональная программа «Развитие ТОС на 2017-2021годы». Системный подход к проблеме подготовки специалистов по традиционным отраслям Севера (ТОС) предполагает создание новых учебных стандартов, направлений и профилей.