В Якутской городской клинической больнице прошел конкурс сестер-хозяек  

С 16 по 18 мая в Якутской городской клинической больнице был проведен конкурс сестер-хозяек, приуроченный к 175-летнему юбилею лечебного учреждения.

Во всех больницах и поликлиниках регулярно и с большим успехом проходят ежегодные конкурсы врачей, медицинских сестер и акушерок. Но вот конкурсы сестер-хозяек проводятся в ЛПУ значительно реже.

В нашей больнице считают данную ситуацию несправедливой, ведь работа сестер-хозяек крайне важна и ответственна. Не будет преувеличением сказать, что эффективная, стабильная работа отделения невозможна без каждодневных стараний сестры-хозяйки. В том отделении чистота, порядок и уют, пациенты всем довольны, а у медперсонала есть все необходимое для комфортного исполнения своих обязанностей – где хорошая, ответственная сестра-хозяйка, всеобщая мама, настоящая хозяйка всего отделения.

Конкурс сестер-хозяек состоял из трех этапов. Первые два были сугубо профессиональными: в течение двух дней строгая комиссия под председательством заведующей отделом клинической эпидемиологии КЕРЕМЯСОВОЙ Марии Иннокентьевны тщательно сравнивала отделения по параметрам чистоты, уюта, неукоснительного соблюдения санитарных норм и правил, проводила специальное тестирование сестер-хозяек. К чести наших хозяюшек отделений, с профессиональными этапами все справились просто замечательно. Тем не менее, лучшей из лучших по праву стала сестра-хозяйка отделения лучевой диагностики ЗАМАРАТСКАЯ Людмила Макаровна. Третий этап конкурса – творческий, был прибережен «на сладкое» и состоялся 18 мая, в завершающий день конкурса.

Сказать, что творческий этап конкурса сестер-хозяек ЯГКБ прошел оживленно и весело, значит, ничего не сказать. Поддержать и поболеть за своих любимиц пришли почти все свободные от дежурства коллеги: врачи, медсестры и санитарки. Так что, актовый зал был полон, постоянно взрывался аплодисментами, доброжелательным смехом и подбадривающими речевками.

А посмотреть и попробовать на зубок, было что. На столах были выставлены радующие самый взыскательный вкус изысканные кулинарные шедевры сестер-хозяек, от одного взгляда на которые текли слюнки. Под хохот и одобрительные возгласы болельщиков лихо отплясывала самая настоящая фрекен Бок, только без Карлсона, который «улетел, но обещал вернуться», галантно приглашали на танец своих визави Мистер Пропер и волшебные принцы.

Неслыханные метаморфозы по воле танцующих сестер-хозяек испытали самые обыкновенные деревянные швабры! Они преображались: то в микрофон или гитару для поющей попзвезды, то в чопорного джентльмена во фраке и с бабочкой, то в пустоголового короля с мантией и короной, то, внимание, в самого Майкла Джексона, с его шевелюрой до плеч и знаменитыми шляпой, и белой перчаткой! Так что сестры-хозяйки в танцевальном конкурсе отделений ЯГКБ проявили не только неподражаемый креатив и непревзойденное чувство юмора, но и отменный артистизм и замечательную грацию.

Просуммировав оценки и посовещавшись, строгое жюри под одобрительный гул болельщиков огласило следующее решение: в кулинарном конкурсе победила ЯКУНЧИКОВА Ирина Сергеевна, сестра-хозяйка клинико-диагностической лаборатории, в танцевальном конкурсе первое место заняла ЭКСТОР Светлана Александровна – сестра-хозяйка гинекологического отделения, в конкурсе костюмов одержала победу АРТЕМОВА Лидия Алексеевна – сестра-хозяйка кардиологического отделения. А лучшей сестрой-хозяйкой Якутской городской клинической больницы была единодушно признана ЗАМАРАТСКАЯ Людмила Макаровна – сестра-хозяйка отделения лучевой диагностики.

Главный врач ЯГКБ Николай Николаевич ВАСИЛЬЕВ в завершение данного мероприятия, проведенного в год 175-летнего юбилея больницы, особо отметил, что в нынешнем конкурсе сестер-хозяек проигравших нет. От того, что наши отделения находятся в таких ответственных, хозяйственных и заботливых руках, выигрывает вся Якутская городская клиническая больница и, конечно же, наши пациенты. После конкурса и участницы, и болельщики, деловито разошлись по своим рабочим местам. Старейшее, но вечно молодое лечебное учреждение Якутска ни днем ни ночью не прекращает свою работу на благо и во имя охраны здоровья якутян.