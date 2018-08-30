Сегодня, 30 августа, в Якутской городской Думе прошло заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту.

Заседание провел Николай Васильев председатель постоянной комиссии, было рассмотрено 14 вопросов: о внесении изменений в статью 41 Устава городского округа «город Якутск»; о рассмотрении представления прокуратуры города Якутска 21 июня 2018 года №35-2018/36 об устранении нарушений градостроительного законодательства. о внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск»; о внесении изменения в Положение о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Окружной администрации города Якутска, утвержденное решением Якутской городской Думы от 11 июня 2014 года РЯГД-8-5 «Об утверждении Положения о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; о внесении изменений в Положение об Управлении физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска, утвержденное решением Якутской городской Думы от 28 августа от 28 августа 2013 года РЯГД-57-15 «Об утверждении положений отдельных структурных подразделений Окружной администрации города Якутска».

По данным вопросам было принято соответствующее решение и рекомендовали рассмотрение данного вопроса на очередной сессии, которая состоится 5 сентября.

Также на комиссии рассмотрены вопросы о награждении горожан за достигнутые успехи в деятельности, способствующей развитию городского округа «город Якутск» и формированию его позитивного имиджа. О награждении знаком отличия «За вклад в развитие образования столицы»; О награждении знаком отличия «За вклад в развитие образования столицы»; О присвоении звания «Почетный гражданин города Якутска»; О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»; О награждении знаком «За заслуги перед Якутском»; О награждении знаком отличия «За вклад в развитие социальной защиты населения г. Якутска»; О награждении знаком отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска»; О награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком городского округа «город Якутск» — эти вопросы будут рассмотрены на очередной сессии Якутской городской Думы. Снежана Гуляева – начальник Управления кадров Окружной администрации города Якутска отметила, что все документы представленных к награждению горожан прошли соответствующие процедуру и согласование.