В якутском селе собаки притащили во двор хищную птицу

Мертвого тетеревятника нашли в селе Ой Хангаласского улуса. Об удивительной находке сообщил школьный учитель и краевед Прокопий Ноговицын.
«Утром пришла соседка и сказала, что рядом у соседей около двора мертвая хищная птица… Другая соедка сказала, что птицу притащила собака. Несколько дней назад ее атаковали вороны или грачи», — пишет он на своей странице.
Учитель также сообщает, что это не первая находка мертвого тетеревятника. Он сам до этого находил их на Еланке под скалами.
«Орнитологи говорят что смертность у тетеревятников очень большая, хоть они и хищные птицы», — подытожил он.
Источник: SAKHALIFE.RU
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