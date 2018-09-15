В якутском селе собаки притащили во двор хищную птицу

Мертвого тетеревятника нашли в селе Ой Хангаласского улуса. Об удивительной находке сообщил школьный учитель и краевед Прокопий Ноговицын.

«Утром пришла соседка и сказала, что рядом у соседей около двора мертвая хищная птица… Другая соедка сказала, что птицу притащила собака. Несколько дней назад ее атаковали вороны или грачи», — пишет он на своей странице.

Учитель также сообщает, что это не первая находка мертвого тетеревятника. Он сам до этого находил их на Еланке под скалами.