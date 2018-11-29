В якутском селе мужчина открыл стрельбу

В результате стрельбы в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса никто не пострадал, заявили News.Ykt.Ru в пресс-службе МВД Якутии, опровергнув сообщения в соцсетях «о перестрелке». «Перестрелки не было. Мужчина 1993 года рождения в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из ружья в квартире, где он находился один. В полицию позвонила соседка. Никто не пострадал. Подозреваемый задержан», — сказали в полиции. МВД Усть-Алданского улуса проводит проверку.

Инцидент произошел в двухэтажном жилом доме на улице Лонгинова 29 ноября. Источник: http://news.ykt.ru/article/80459

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