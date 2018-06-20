ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЭксклюзивЧекина не ставят на Минздрав – источник
ЭкстраНазначение в мэрии Якутска
РезонансЗакон о родных языках: Предложения парламента Якутии поддержаны профильным комитетом Госдумы
В АГИКИ начался прием документов: новые профили, больше бюджетных мест, набор в мастерскую А.С. Борисова
ФотофактИлья Михальчук приехал в Якутск
ФотофактНа озеро Щорса запустили лебедей
ЭксклюзивКого коммунисты двинут в Гордуму?
ЭкстраОчередные отставки
Архив новостей
Экология
В якутском селе грибы выросли раньше времени
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
ЭкстраОчередные отставки
ЭксклюзивДепутат-бизнесмен женит сына!
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.