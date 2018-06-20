В якутском селе грибы выросли раньше времени

Жительница Чурапчи Надежда Уарова нашла во дворе дома подберезовик. Источник: http://ulus.media/2018/06/20/churapchyiga-telley-nen-olohtoohtoru-so-utta/

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