В якутском пабе «Хантер» отметили забой жеребятины

24 ноября в пабе «Хантер» состоялась «Забойная вечеринка». Насыщенная программа вечера с увлекательными конкурсами и вкусными призами подарила всем посетителям атмосферу якутского праздника.

Игры и конкурсы этой вечеринки относились к якутской тематике: это перетягивание палки, взбивание сливок, игра на хомусе, самая длинная коса, поднятие тяжести и другие. Также все желающие могли отведать на дегустации якутскую кухню: это жеребятина осеннего забоя, печень, кровяная колбас, харта, лосятина и другие специфичные национальные блюда.

В программе вечера был удивительный конкурс на лучший якутский наряд и аксессуары. Внедрение якутских мотивов и узоров в современной одежде и различной атрибутике несет в себе не только эстетические новшества, но и сакральный смысл в качестве оберега.