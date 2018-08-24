В Якутском онкодиспансере провели онлайн-транслирование операции московского хирурга

Отметим, что онкологическая служба республики стала регулярно организовывать мастер-классы и лекции с трансляцией в онлайн режиме для специалистов Центральных районных больниц, республиканских и городских медучреждений.

Сегодня, 25 августа, прошел мастер-класс Шевчука Алексея Сергеевича, к.м.н., заведующего отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина (г. Москва). Хирург выполнил операцию по лапароскопической гистерэктомии с тазовой лимфодиссекцией и детекцией сигнальных лимфатических узлов и по ходу своей работы комментировал все хирургические манипуляции. Ему ассистировала врач Якутского республиканского онкологического диспансера Мыреева С.А.

Отметим, что врачи Якутии и российские коллеги имели возможность в прямом режиме следить за ходом видеоэндоскопической операции через сайт Учебного центра KARL STORZ.