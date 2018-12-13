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13 декабря 2018, 18:47
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В Якутском музее открыта экспозиция, посвященная выдающемуся педагогу Н.В. Егорову

3 декабря исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося педагога Николая Васильевича Егорова, участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды, награжденного 5 боевыми медалями и 13 благодарственных писем Верховного Главнокомандующего, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, заслуженного учителя школ Якутской АССР, РСФСР, отличника народного просвещения ЯАССР, РСФСР.

 

История становления Николая Васильевича Егорова как профессионала с момента начала педагогической деятельности тесно связана с историей и системой образования Республики. Он внес значительный вклад в развитие региональной системы начального образования. Выдвинутые Н.В.Егоровым научно-педагогические и методические рекомендации по совершенствованию деятельности методических служб актуальны и в наше время. В честь юбилея выдающегося учителя, корифея методической службы с 3 по 15 декабря в республике проходит декада, организованная Министерством образования и науки РС(Я). В рамках декады состоялись педагогические чтения, открытые уроки, круглые столы, выставки и мастер-классы. Участники декады — учителя начальных классов республики и Верхневилюйского улуса, преподаватели Вилюйского педагогического колледжа, ветераны педагогического труда, бок о бок работавшие вместе с Николаем Васильевичем и перенявшие его богатый опыт.

В рамках декады в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открыта небольшая, но очень содержательная экспозиция, посвященная Н.В. Егорову. Участникам декады предоставлена возможность познакомиться с подлинными и уникальными вещми, документами педагога. Я сходила в музей с ученицей выдающегося педагога и соратником Николая Васильевича, председателем Совета ветеранов педагогического труда РС(Я), заслуженным учителем Якутии, отличником просвещения СССР, отличником народного просвещения РСФСР и т.д. Варварой Сергеевной Ивановой-Зверевей.

Нас приветливо встретила хранитель документальных материалов, Надежда Ивановна Торговкина, которая и организовала экспозицию. Надежда Ивановна с большим знанием биографии юбиляра познакомила с историей Егорова Н.В., основываясь на достоверных источниках. Мы попросили ее рассказать об экспозиции:

Рассказывает Надежда Торговкина:

— Наш музей с 2014 года, является местом хранения большой мемориальной коллекции, переданной семьей легендарного учителя. Коллекция состоит из учебников, документов, фотографий и вещевых предметов. Особенно интересен эпистолярный комплекс, состоящий из 86 фронтовых писем Егорова Николая Васильевича, и хронологически охватывающий период с 30.07.1942 г. по 10.09.1945 г. Профессия не могла не сказаться на качестве и содержании писем, отличающихся грамотностью и аккуратностью. Все письма написаны каллиграфическим почерком, разобрать который не составляет труда, сама коллекция репрезентативна, а датированность почти всех писем, их хорошая сохранность, дает возможность восстановить хронику событий за длительный период, практически на уровне дневниковых записей. Кроме нашей коллекции, несколько фронтовых писем Николая Васильевича имеется в школьном музее в Вилюйском районе и 92 письма еще остаются в архиве семьи. Представленные на выставке письма разделены на несколько условных блоков. Кроме того, на выставке представлены награды и личные вещи Николая Васильевича: ремень офицерский, пилотка солдатская, папка для документов.

Письма и открытки Н.В. Егорова со штемпелями «Просмотрено военной цензурой»

В основном Николай Васильевич пишет полностью на русском языке, не считая небольшой группы писем, написанных на двух языках. И даже в них основная часть письма написана по-русски, якутский язык присутствует в виде вставок. Анализ текста на якутском языке во фронтовых письмах Егорова Н.В. выявил, что почти во всех этих вставках речь идет об информации, не подлежащей разглашению. Согласно Постановлению ГКО №37 сс «О мерах по усилению политического контроля почтово-телеграфной корреспонденции» от 6 июля 1941 г. было запрещено сообщать в письмах информацию, связанную с мобилизацией, организацией, дислокацией, боевой подготовкой, боевыми действиями, в том числе военно-географические и статистические описания театра военных действий, сведения по его подготовке, оперативной емкости и описание операционных направлений, любые данные об общем плане операции или боев, о районах и плане сосредоточения и развертывания войск и др. Нельзя было писать о боевых действиях партизан, о вооружении, о дисциплине и политико-моральном состоянии войск, материальном обеспечении армии, о путях сообщения, о санитарных и ветеринарных вопросах, об оборонительном строительстве, об организациях, содействующих обороне страны. Эти ограничения отразились на информативности и степени полноты фронтовых писем, но и через цензурные рамки прорывались отдельные сведения. Ведь нужно было держать близких в курсе важных событий, хотелось делиться мыслями и результатами своей внутренней работы. Автор писем не мог не знать, что иноязычная корреспонденция просматривалась органами цензуры на местах, где, конечно же, работали и носители всех возможных языков. Возможно, расчет был на то, что, так как основной текст написан по-русски, и просматривать его будут в центральных отделениях военной цензуры.

Открытки

Для солдата, быстро передвигавшегося вместе с передовой линией фронта и встречавшего на своем пути разруху, голод и бедствие невероятных масштабов, письма домой стали своего рода терапией и отдыхом. Николай Васильевич был дважды ранен и контужен. Когда писал письма, очевидно, пытался не думать об ужасах войны и старался отвлечь от проблем свою семью, терпящей вместе со всей страной тяготы военного времени. Он много писал о грядущей Победе, настраивал на прекрасную жизнь после войны, заклинал не печалиться..

Таким образом, стараниями Николая Васильевича, его письма кажутся частью нормальной, мирной жизни и взаимоотношений, что заметно даже в их оформлении. Особенно это касается писем 1944-45 гг., меняется и сам тон писем – с тревожного на торжествующий.

Если в начале войны он писал преимущественно на простой бумаге и карандашом, то с продвижением фронта на Запад, появляются во множестве открытки.

Фронтовые письма как наглядное пособие и дидактический материал

Егоров Н.В. утверждал, что единственной поддержкой на войне являются только мысли о близких. Написал в короткие минуты отдыха только своей семье порядка двухсот писем. Они имели не только информационную цель, но и служили семейному образовательному и воспитательному процессу, потому, что Николай Васильевич смотрел на мир глазами своей профессии. Поэтому его письма детям (а им он обычно писал отдельно) пестрят рисунками, пояснениями, уточнениями, вопросами, и даже образцами растений, цветов. Детям, без всякого сомнения, было очень приятно получать настолько интересные и душевные письма.

А учебники составленные Егоровым уникальны тем, что по ним учились все люди, изучавшие в школе якутский язык в огромном временном промежутке с 1930-х до 1990-х гг. и потому, можно считать, косвенно Николай Васильевич является учителем многих из нас. Его первые учебники соответствовали требованиям своего сложного времени – в них вошли не только художественные тексты, но и тексты, содержащие исторические факты и события, о природе и окружающей среде. Ведь тогда, когда многие дети поздно поступали в школу и ограничивались 4-5-летним обучением, а в программе начальной школы отсутствовали такие предметы, как история и природоведение, эта книга стала очень нужной. Кроме того, благодаря содержанию выбранных текстов, учебники имели огромную воспитательную роль.

Большое значение стали придавать языку произведений, который начал намеренно усложняться в связи с упрощением бытового языка с 1970-х гг. Наблюдается влияние учебников Егорова Н.В. на структуру современных пособий по чтению.

Справка:

Егоров Николай Васильевич (1903-1983 гг.), ветеран педагогического труда, заслуженный учитель ЯАССР и РСФСР, Отличник народного образования СССР, кавалер орденов Красной Звезды, Ленина, Трудового Красного Знамени.

Егоров Николай Васильевич родился в 1903 г. в с. Куорамыкы Вилюйского округа. Грамоте Коля Егоров обучился у полит ссыльного Семена Прокопьева. В 1915 году он оканчивает Верхневилюйскую четырехклассную инородческую школу. Учебу продолжил в Вилюйской школе второй ступени и высшем начальном училище. Трудовую деятельность начал в 17 лет в Чочуйском наслеге Вилюйского улуса, где провел первую советскую коллективизацию и ликвидацию безграмотности. А уже педагогическую деятельность начал с 1922 г. в Верхневилюйской средней школе, где работал учителем и заведующим до 1929 года. В 1929-1932 гг. Н.В. Егоров руководил Игидейской образцовой школой имени Э.К. Пекарского в Таттинском районе. Опорные и образцовые школы тогда были новым веянием в школьном строительстве. В эти годы Н. В. Егоров начинает заниматься научно-методической работой. Затем несколько лет он работал учителем Хаптагайской ЯОНПШ. В этих школах экспериментировал с новыми приемами и методами учебно-воспитательной работы, практический опыт передавал учителям других школ.

В 1930 году начал работу над составлением учебных пособий — совместно с Г.П. Хоютановым и Н.Е. Афанасьевым издал книгу «Сайдыы суола», которая предназначалась для обучения малограмотных. В 1934 г. выходит его учебник «Книга для чтения» для второго класса якутской школы, в 1939 г. издается «Якутский язык» — грамматика для 3 класса начальной школы, в 1939-1940 гг. вышла из печати в г. Москва и г. Якутск «Книга для чтения» для 4 класса якутской начальной школы. Н.В. Егоровым составлены десятки методических разработок, статей и учебных программ, а также переводов с русского на якутский язык.

В 1939-1942 гг. Н.В. Егоров работал в неполной средней школе № 5 г. Якутска. В суровые годы Великой Отечественной войны Николай Васильевич в 1942-1945 гг. с оружием в руках защищал Родину. С 1945 по 1954 гг. работает учителем и завучем школы № 2 г. Якутска. А с 1954 г. Егоров Н.В. – методист и заведующий кабинетом начальной школы в Якутском республиканском институте усовершенствования учителей. Большой заслугой Николая Васильевича является изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. Он руководил методическими кабинетами в районах, методическими объединениями школ, проводил семинары, совещания, конференции по методическим вопросам и оставил большое педагогическое наследие и добрую память о себе.

Источник: Маргарита Егоровна Винокурова, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования РС(Я), член СЖ РФ
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