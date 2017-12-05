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В Якутском музее открылась выставка«Ил-эйэ ырыаһыта», посвященная Семену Руфову

В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась новая выставка «Ил-эйэ ырыаһыта», посвященная 90-летию со дня рождения народного писателя РС(Я), ветерана труда и тыла Семена Титовича Руфова.

Справка:

Родился 5 декабря 1927 г. в Харбалахском (ныне Тамалаканском) наслеге Верхневилюйского района. После окончания Оросунской семилетней школы (1942 г.) работал в колхозе чернорабочим. В 1950–1953 гг. – секретарь сельсовета, счетовод колхоза «Красный молот», чернорабочий в ферме. В 1954 г. окончил заочно библиотечное отделение Якутской республиканской культпросветшколы. В 1954 – 1957 гг. работал в сельской библиотеке. Чтение и увлечение русской и зарубежной классической литературой воспитали его художественный вкус и отшлифовали его языковую культуру. В 1957–1958 гг. был литературным сотрудником газеты «Эдэр коммунист». В 1958–1963 гг. очно учился в Литературном институте им. М. Горького в Москве. В 1963 г. по рекомендации Евгения Долматовского был принят в члены Союза писателей СССР. Вернувшись в Якутию, работал журналистом, заведующим отделом, заместителем главного редактора журнала «Хотугу сулус» (1973–1991), председателем ассоциации молодых писателей «Литератор Якутии» (1991–1995).

В 1959 г. вышел его первый поэтический сборник «Садись, поговорим», в 1961 г. – «Годы мои бессонные», в 1963 г. – «Крылатые олени». В 1998 г. были выпущены книги «Юморина» и антология поэтических переводов «Звездное небо», в 2002 г. – «Зыр-зыр». В 2004 г. отдельной книгой вышел сборник его статей, выступлений, рецензий и воспоминаний «Литература эйгэтигэр» («В мире литературы»). Автор переводов всех 154-х сонетов В. Шекспира, знаменитой грузинской поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели, поэмы чувашкого классика К. Иванова «Нариспи» и др.

Автор многочисленных вступительных статей в сборниках молодых авторов. Лауреат Литературной премии им. Эрилик Эристина, лауреат Литературной премии «Алаш» Республики Казахстан, лауреат премии им. А.П. Илларионова по журналистике. Награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». Почетный гражданин Верхневилюйского и Среднеколымского улусов.

Выставка « Ил-эйэ ырыаһыта» показывает жизнь и творчество известного писателя Якутии. Представлены награды, документы, рукописи, произведения писателя, фотографии из семейного архива, личные вещи писателей – А.И. Федорова, П.Н. Тобурокова, Н.Г. Золотарева – Николая Якутского, Н.А. Габышева, М.Д. Ефимова, С.Е. Дадаскинова, В.Ф. Гольдерова, а также воссоздан фрагмент интерьера кабинета Семена Титовича.

Приглашаем всех посетить выставку «Ил-эйэ ырыаһыта» в Якутском музее им. Ем. Ярославского.

Выставка работает до 10 января 2018 г.

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Источник: Пресс-служба Якутского музея.
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