В Якутском медицинском колледже открыт республиканский форум молодых исследователей

На базе Якутского медицинского колледжа сегодня, 14 декабря, открыл свою работу республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию». Отметим, что «Шаг в будущую профессию» — это большая площадка, где собраны лучшие исследовательские работы студентов средних профессиональных образовательных организаций Якутии.

«НПК «Шаг в будущую профессию» ежегодно проводится с 2007 года. Отрадно, что мы сегодня в юбилейный год организации форума чествовали идейного вдохновителя и первого организатора Альбину Степанову Иустинову. С каждым годом качество работы студентов повышается. Набираются опыта и преподаватели, поэтому работа студентов высоко оценивается и на Российском уровне. Наши студенты параллельно с научно-исследовательской работой готовятся также к выставке. Стоит подчеркнуть, что выставка никого не оставляет равнодушным, представленные работы просто впечатляют. В этом году Форум молодых исследователей мы проводим совместно с Институтом развития профессионального образования и посвящен он знаменательной дате — 140-летию со дня рождения А.Е. Кулаковского. На форуме принимают участие 200 студентов, 50 экспертов», — рассказал заместитель министра образования и науки республики Андрей ПОПОВ.

Студенты защищают свои научно-исследовательские работы в шести различных секциях. Студенты Якутского медицинского колледжа представили свои работы по разным секциям, но большая часть работы была презентована по профилю, в секции «Здоровье человека». Как отметила эксперт данной секции, кандидат медицинских наук Ульяна Антипина, из 48 работ отобрали 15 докладов. Так что сегодня будут представлены 15 лучших работ.

«Нам оказано большое доверие провести у себя данный Форум. Главным отличием форума этого года можно считать практическую часть работы, то есть будут работать различные мастер-классы. Также впервые пройдет марафон бизнес-идей. Отрадно, что принимают участие представители бизнес-сообществ. Они поделятся опытом своей работы. Ведь многие выпускники планируют после учебы открыть собственное дело. И им представлена возможность получить мастер-класс успешных предпринимателей», — сказал директор медицинского колледжа Дмитрий Алексеев.

Республиканский форум молодых исследователей будет работать два насыщенных дня. Будут открыты новые идеи и имена талантливых студентов. Победители форума будут защищать честь республики в Российских научно-практических конференциях.

Примечательно, что участникам, преподавателям и экспертам созданы необходимые условия для плодотворной работы. Так как учебно-материальная база Якутского медицинского колледжа соответствует новым требованиям и стандартам ФГОС и World Skills.