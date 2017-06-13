В якутском колледже найден коррупционер?

Прокуратура г. Якутска в рамках надзора за соблюдением законодательства о противодействии коррупции выявила факт совершения ООО «Кластер» коррупционного правонарушения.

Установлено, что общество осуществляет коммерческую деятельность в сфере поставок технологического оборудования, в том числе компьютерного, и является поставщиком для Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И. Дудкина.

В декабре 2015 года заместитель директора указанного учебного заведения предложил генеральному директору ООО «Кластер» дать ему взятку путем перечисления денежных средств в сумме 1 100 000 рублей, а взамен создать условия для ограничения конкуренции при осуществлении государственных закупок и обеспечить общество заказами по поставке технологического оборудования.

Согласно договоренности, генеральный директор ООО «Кластер» перечислил требуемую сумму на расчетный счет, указанный заместителем директора колледжа.

Прокуратура г. Якутска возбудила в связи с этим в отношении общества дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.19.28 КоАП РФ (предложение в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением, совершенное в крупном размере).

По результатам рассмотрения административного дела мировой судья судебного участка №25 района Царицыно г. Москвы наложил на организацию штраф в размере 10 миллионов рублей.

По факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере расследуется уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ.