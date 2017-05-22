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Красота & Здоровье
22 мая 2017, 22:19
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В Якутском доме ребенка открылось отделение паллиативной помощи детям

Сегодня, 22 мая 2017 года, состоялось  открытие отделения детской паллиативной помощи в городском  специализированном доме ребенка. В этот день отделение посетил отец Никандр. Он совершил молебен в часовне и освятил отделение.

Паллиативная помощь детям – предполагает комплексный подход к больному ребенку, имеющему ограниченный срок жизни вследствие неизлечимого заболевания (неонкологического и онкологического). Она направлена на улучшение качества жизни ребенка с тяжелыми хроническими заболеваниями, при которых снижен или отсутствует реабилитационный потенциал, а также на поддержку семьи.  В отделение 10 коек.

Открытие отделения было запланировано во исполнение Перечня Поручений Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова от 22.04.2016 года ПР-426-А1.

«В отделении 10 коек. Здесь будут находиться дети от 0 до 17 лет. Спектр заболеваний наших пациентов самый широкий, основной профиль — неврология, есть дети с онкологией, — рассказывает Наталья Слепцова, главный врач ГБУ РС (Я) «Городской специализированный дом ребенка».- Паллиативная помощь направлена на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и облегчение тягостных симптомов болезней. В число методов оказания паллиативной помощи входит купирование болевых ощущений, а также психологическая и психосоциальная поддержка».

В отделении будут соблюдаться принципы хосписа: уважение к личности, автономность, жизнь, по возможности, без боли.

Заботиться о детях будут врачи педиатры, врач-невролог, врач анестезиолог-реаниматолог, врач-онколог,  медицинские сестры.

В 2016 году на базе ГБПОУ РС (Я) «Якутский базовый медицинский колледж» прошли повышение квалификации по программе «Паллиативная помощь» 6 медицинских сестер.

Заведующая паллиативным отделением прошла обучение на цикле тематического усовершенствования в ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФпо теме  — «Паллиативная медицинская помощь детям»

«Здесь будут прислушиваться к решению семьи, и если родители хотят быть с ребенком дома, так и будет. В плане комфорта должно быть сделано все, что можно и нужно» — резюмировала Наталья Слепцова.

 

 

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Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РС (Я). 
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