В Якутскэнерго выявили лучшие пожарные дружины

В «Якутскэнерго» прошли V системные соревнования по пожарно-прикладному мастерству среди филиалов и ДЗО. По итогам трех этапов соревнований, вновь подтвердив свой статус лидера, победу одержала команда Якутской ГРЭС.

Соревнования проходят раз в два года, ареной для борьбы становится территория Якутской ГРЭС. Команды демонстрируют знания и умения в трех этапах состязаний: теоретическая проверка знаний, отработка практических навыков оказания медицинской помощи на тренажере и тушение открытого огня. В этом году за звание лучшей из лучших состязались одиннадцать сборных, в том числе новичок соревнований и «темная лошадка» — женская команда в составе представительниц Якутской ТЭЦ. На открытии мероприятия огнеборцы представили мини-представления – визитки, профессиональная пожарная команда ПЧ-16 ЯГРЭС продемонстрировала показательное тушение градирни и пенную атаку при утечке нефтепродуктов.

На первых двух этапах по проверке знаний и проведению реанимационных действий уверенно лидировал действующий чемпион — сборная ЯГРЭС. Вторым в тестировании на АСОП стал Энергосбыт, третьей — Исполнительная дирекция. В личном зачете заткнула за пояс мужчин Татьяна ПОРТНЯГИНА (ЯТЭЦ- женщины), второй и третий результат у ягрэсовцев Святослава МАКАРОВА и Юрия СИПКОВА.

В демонстрации навыков по оказанию первой помощи вновь заняли верхние строчки рейтинга представители ЯГРЭС Михаил СКРЫБЫКИН и Святослав МАКАРОВ. Третье место разделили Иннокентий ГОВОРОВ (ИД) и Михаил ДЬЯКОНОВ (Энергосбыт). В командном зачете: 1 место — ЯГРЭС, 2 — ИД, 3 — ЯТЭЦ.

Захватывающие забеги на третьем этапе – эстафете по боевому развертыванию и в тушении пожара заставили поволноваться и самих участников, и их группы поддержки. Здесь на результат влияли скорость и точность исполнения заданий, а также слаженность действий команды. По итогам практического этапа не нашлось равных команде Энергосбыта. Второй результат показала команда Исполнительной дирекции, на третьем месте оказались Западные электрические сети и Каскад Вилюйских ГЭС. В личном первенстве эстафету быстрее всех преодолел Иннокентий ГОВОРОВ (ИД), второе место заняли Михаил СКРЫБЫКИН (ЯГРЭС) и Иван КУЗЬМИЧ (КВГЭС).

По итогам всех этапов тройку лидеров замкнули огнеборцы Энергосбыта. Второй результат показала команда Исполнительной дирекции. А лидерские позиции на своем поле закрепили энергетики Якутской ГРЭС.