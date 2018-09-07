В Якутске жулик, взяв в аренду машину, продал ее по запчастям

В дежурную часть полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась горожанка по факту присвоения ее автомашины.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 27-летний безработный уроженец г.Якутска.

Установлено, что злоумышленник присвоил себе автомобиль «Тойота Королла», который взял в аренду, а затем продал его в разобранном виде.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.