В Якутске живет участник Сталинградской битвы Петр Прокопьевич Рыбкин

2 февраля Россия отмечала День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943).

Сейчас на территории республики проживает трое участников Сталинградской битвы. Петр Прокопьевич РЫБКИН и Михаил Николаевич СОКОЛОВ живут в городе Якутске, а Николай Сидорович НИКОЛАЕВ — в городе Вилюйске.

Заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия ЕВСИКОВА и руководитель Управления социальной защиты и труда города Якутска Семен МАТВЕЕВ погостили у Петра Прокопьевича Рыбкина.

Петр Прокопьевич родился в семье рабочих 1 июня 1923 года в поселке Илимск Иркутской области. Когда его призвали в армию, он был слесарем на большой автобазе, где можно было достать справку, чтобы остаться в тылу. Но такое даже в голову не могло прийти молодому парню, и он с тремя одногодками записался добровольцем в действующую армию.

Три товарища из Илимска попали в третью пулеметную роту третьего батальона 960-го полка 299-ой дивизии, воевавшей в составе Донского фронта, которым руководил маршал Константин Рокоссовский.

«На войне многое зависит от связи с тылом. Если продуктами и вооружением снабжают хорошо, то и на передовой легче. Во время боев под Сталинградом поддержка действующих войск была особенно важна. После разгромов под Москвой, Ленинградом и Сталинградом фашисты поняли, что им уже не победить», — отмечает Петр Прокопьевич.

В 1945 году он переехал в Якутск, где в то время уже жила его старшая сестра Полина. Петр Прокопьевич не собирался сидеть без дела. Все, кто его знал, говорили, что у него золотые руки. В 1947-1948 годах он шил на заказ сапоги, унты и бурки, мастерил мебель и клал печи.

Через несколько лет он устроился работать водителем в республиканскую группу Госконтроля СССР, потом был шофером в Якутском горкоме КПСС, а после водил машину в Якутском леспромхозе.

В 1948 году Петр Прокопьевич познакомился с Таисией Тихоновной МАКАРЕНКО, и в 1949-м они поженились. У них родились два сына и дочь. Сыновья также отдали долг Родине: старший Владимир четыре года служил на подводной лодке в Комсомольске-на-Амуре, а младший Сергей охранял границу с Китаем в Биробиджане.

Петр Прокопьевич награжден орденами Славы и Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За битву под Сталинградом» и другими нагрудными знаками. Сейчас ему 94 года, деда-героя любит и уважает вся родня.