В Якутске женщину ограбили средь бела дня

28 августа в отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение от 40-летней горожанки, что неизвестный во дворе дома по ул.Билибина открыто с применением насилия похитил сотовый телефон «Самсунг».

Выяснилось, что во время дневной прогулки, к женщине подошел мужчина и стал выяснять отношения. После чего, ударил потерпевшую, выхватил сотовый телефон и скрылся с места преступления.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции «по горячим следам» был установлен безработный, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью, 32-летний уроженец Якутска.

Похищенное изъято. В отношении подозреваемого проводится процессуальная проверка.