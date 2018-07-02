В Якутске женщина выбросила ребенка с балкона

Собранные следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летней жительницы города Якутска. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «в», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений).

Следствием и судом установлено, что вечером 23 сентября 2017 года обвиняемая распивала спиртные напитки со своей знакомой, которая находилась у нее дома со своим пятилетним сыном.

Мальчик начал капризничать и проситься домой, чем мешал подсудимой распивать спиртные напитки с его матерью.

Злоумышленница взяла ребенка на руки, вышла на балкон кухни и, перекинув его через бордюр балкона, сбросила с высоты второго этажа.

Удар о землю при падении смягчили кусты, мальчик получил ссадины, ушибы и кровоподтеки.

Позже следователи установили, что высота, с которой был сброшен ребенок, составляет 6 метров 50 сантиметров.

Подозреваемая была задержана и в последующем помещена под стражу. Свою вину в совершенном преступлении она не признала, сообщив следователю об отсутствии намерения убивать ребенка. Обвиняемая придерживалась версии о якобы неудачной игре с мальчиком. Однако следствием собраны доказательства, которые подтвердили ее умысел, направленный на лишение мальчика жизни.

Приговором Якутского городского суда от 2 июля 2018 года подсудимая признана виновной и приговорена к наказанию в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Мать мальчика была подвергнута административному наказанию.