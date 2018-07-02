АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
28
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.07.2018, 18:28
Столица
Объявление
Ночью в некоторых районах столицы отключат воду
02.07.2018, 18:19
Культура & Образование
В Якутии проходит аккредитация выпускников медицинских СПО
02.07.2018, 18:13
Происшествия
В Якутске женщина выбросила ребенка с балкона
02.07.2018, 18:00
Общество
Фразы, которые поссорят вас с мужем
02.07.2018, 17:50
Экономика
Объявление
3 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
02.07.2018, 17:45
Республика
Фотофакт
В Зырянке на День речника приплыл «Нептун»
02.07.2018, 17:38
Общество
Резонанс
Более 33 тысяч жителей Якутии против повышения пенсионного возраста
02.07.2018, 17:33
Столица
В Якутске вывезут полторы тысячи незаконно установленных гаражей
02.07.2018, 17:27
Культура & Образование
Портрет первого президента передали в дар Якутском музею
02.07.2018, 17:21
Происшествия
Резонанс
Минздрав Якутии о мошенничестве при проведении ремонта в Чульманской больнице
02.07.2018, 17:20
Республика
В Якутии снимут фильм о хозяйке чума
02.07.2018, 17:12
Происшествия
Экстра
На реке Колыма перевернулась лодка: погиб трехлетний ребенок
02.07.2018, 17:10
Экология
Волонтеры очистили берег реки Лена от мусора
02.07.2018, 17:01
Экология
Цвет настроения синий: В Якутске состоялся экологический флешмоб
02.07.2018, 16:48
Экономика
Вниманию собственников жилых помещений ТСЖ «Портовское»
02.07.2018, 16:44
Экономика
Япония приступила к выполнению проекта ветряной генерации в Якутии
02.07.2018, 16:32
Столица
Власти Якутска помогут многодетной семье, пострадавшей от пожара
02.07.2018, 16:20
Культура & Образование
Учи английский легко и весело! Готовь ребенка к школе с лагерем «Берёзка»!
02.07.2018, 16:18
Происшествия
В Белой Горе пожарные спасли от огня 11 единиц техники
02.07.2018, 16:03
Экология
В Якутске отметили День реки Лена
02.07.2018, 15:50
Происшествия
Минпред выдал якутянке субсидию в полмиллиона по фиктивным документам
02.07.2018, 15:49
Экономика
Айсен Николаев проехал на поезде в Алданском районе
02.07.2018, 15:32
Общество
Александр Саввинов поздравляет с Днем реки Лена
02.07.2018, 15:31
Экология
Синоптики прогнозируют жару в Якутске до +32 градусов
02.07.2018, 15:21
Политика
Новый премьер Якутии: Когда я решил отправиться на Дальний Восток друзья крутили пальцем у виска
02.07.2018, 15:06
Политика
Экстра
Айсен Николаев: За такое будем жестко наказывать!
02.07.2018, 15:06
Республика
Спасатели помогают восстанавливать Амгинский улус
02.07.2018, 15:01
Политика
Эксклюзив
До Айсена Николаева Якутия формировала бюджетные расходы без оглядки на доходы – премьер Солодов
02.07.2018, 15:00
Экология
День реки Лена: Кто должен утилизировать 296 заброшенных судов?
02.07.2018, 14:58
Экология
Каким будет лето в Якутии?
02.07.2018, 14:47
Столица
Экстра
Ученые предупреждают о сейсмичности грунтов Якутска
02.07.2018, 14:42
Республика
Спустя полтора месяца открылся аэропорт Зырянки
02.07.2018, 14:39
Политика
Экстра
Айсен Николаев выдвинулся на выборы главы Якутии
02.07.2018, 14:29
Общество
Путин наградил якутян
02.07.2018, 14:27
Желток
Виктория Лопырева блистала на победном матче в якутских бриллиантах
02.07.2018, 14:15
Общество
Интервью
Алексей Бурнашев: Иногда за маской внешнего благополучия может скрываться монстр
02.07.2018, 14:00
Происшествия
Мотоциклист погиб под колесами уборочной машины в Якутске
02.07.2018, 13:11
Республика
Сварщик «Сахатранснефтегаз» признан лучшим на Дальнем Востоке!
02.07.2018, 12:41
Политика
Экстра
Выдвижение Эрнста Березкина оказалось под вопросом — СМИ
02.07.2018, 12:31
Происшествия
Якутские кинологи заняли третье место на чемпионате Восточного округа  
02.07.2018, 12:07
Общество
Сотрудники УФСИН отпраздновали Ысыах
02.07.2018, 11:43
Столица
Активисты призывают бережно относится к природе
02.07.2018, 10:58
Столица
Александр Саввинов: Программа по формированию комфортной городской среды будет продолжена
02.07.2018, 10:40
Республика
Итоги Ысыаха Олонхо-2018
02.07.2018, 10:10
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту подозрительного ремонта в больнице
02.07.2018, 9:50
Общество
Сегодня День реки Лена
02.07.2018, 9:42
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
02.07.2018, 9:12
Республика
2 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
02.07.2018, 7:17
Общество
Видео
Якутск ликует всю ночь — матч «Россия-Испания»
02.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 2 июля 2018
02.07.2018, 2:42
Общество
Сегодня день рождения главы, руководителей, художницы, артистов и журналистки
01.07.2018, 21:46
Экология
Фотофакт
Грибной сезон 2018 открыт!
01.07.2018, 20:46
История
Видео
Фотофакт
Ролевые игры на Зеленом лугу
01.07.2018, 17:07
Столица
С 1 июля подорожает проезд в автобусах
01.07.2018, 16:27
Политика
Эксклюзив
Вера Арбыкина ушла из «Сахамедиа»
01.07.2018, 15:14
Желток
Эксклюзив
В честь руководителя и блогера назван магазин!
01.07.2018, 14:59
Политика
Резонанс
Поведение перебежчика вице-спикера рассмотрит Политсовет ЕР
01.07.2018, 13:53
Желток
Эксклюзив
Айсен Николаев объяснил, что с его рукой
01.07.2018, 13:15
Спорт
Намский прыгун выиграл на турнире Ысыаха Олонхо
01.07.2018, 12:58
Экология
«Плавучий университет» завершает изучение Олекминского района
01.07.2018, 11:50
Культура & Образование
Фотофакт
Дмитрию Оконешникову-Сулусхану вручен Почетный знак!
01.07.2018, 11:46
Столица
Александр Саввинов: Озеленение и благоустройство столицы — необходимые составляющие комфорта горожан
01.07.2018, 9:56
Красота & Здоровье
Названа победительница конкурса «Красота без границ»
01.07.2018, 7:32
Общество
Народные мастера состязались в стрельбе из якутского лука
01.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 1 июля 2018
01.07.2018, 0:12
Общество
Сегодня день рождения артиста, искусствоведа, журналиста и главы общины
30.06.2018, 23:27
Желток
Фотофакт
Народ обеспокоен: Айсен Николаев поранил руку?
30.06.2018, 22:06
Республика
Ысыах Олонхо раскинулся в Алдане
30.06.2018, 21:55
Происшествия
Минздрав сообщает о состоянии пострадавших в результате ЧП на Лене
30.06.2018, 20:06
Сахалыы
Академик Борис Попов туhунан ахтыы
30.06.2018, 19:13
Столица
Дмитрий Садовников проверил санитарное состояние округов столицы
30.06.2018, 18:14
Общество
Фотофакт
В Алданском районе состоялась церемония открытия Ысыаха Олонхо
Архив новостей
Происшествия
2 июля 2018, 18:13
468

В Якутске женщина выбросила ребенка с балкона

Собранные следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летней жительницы города Якутска. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – п. «в», «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений).

Следствием и судом установлено, что вечером 23 сентября 2017 года обвиняемая распивала спиртные напитки со своей знакомой, которая находилась у нее дома со своим пятилетним сыном.

Мальчик начал капризничать и проситься домой, чем мешал подсудимой  распивать спиртные напитки с его матерью.

Злоумышленница взяла ребенка на руки, вышла на балкон кухни и, перекинув его через бордюр балкона, сбросила с высоты второго этажа.

Удар о землю при падении смягчили кусты,  мальчик получил  ссадины, ушибы и кровоподтеки.

Позже следователи установили, что высота, с которой был сброшен ребенок, составляет 6 метров 50 сантиметров.

Подозреваемая была задержана и в последующем помещена под стражу. Свою вину в совершенном преступлении она не признала, сообщив следователю об отсутствии намерения убивать ребенка. Обвиняемая придерживалась версии о якобы неудачной игре с мальчиком. Однако следствием собраны доказательства, которые подтвердили ее умысел, направленный на лишение мальчика жизни.

Приговором Якутского городского суда от 2 июля 2018 года подсудимая признана виновной и приговорена к наказанию в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Мать мальчика была подвергнута административному наказанию.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.06.2018, 2:00
Политика
Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов
27.06.2018, 13:27
Столица
Эксклюзив
Перестановки в мэрии Якутска
28.06.2018, 23:19
Общество
Народный депутат Владимир Атаманченко провел личный прием граждан
28.06.2018, 23:11
Культура & Образование
Международный бакалавриат — новый вектор образования республики
01.07.2018, 13:53
Желток
Эксклюзив
Айсен Николаев объяснил, что с его рукой
26.06.2018, 20:01
Происшествия
Трагедия на ысыахе в Мальжагаре
26.06.2018, 23:42
Желток
Фотофакт
Михаил Эверстов поймал огромного карася!
01.07.2018, 14:59
Политика
Резонанс
Поведение перебежчика вице-спикера рассмотрит Политсовет ЕР
29.06.2018, 18:44
Культура & Образование
Эксклюзив
В Сербии на фотовыставке представлены якутские мастерицы
26.06.2018, 22:46
Политика
Эксклюзив
КПРФ назвал своего кандидата на пост Ил Дархана
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Общество
02.07.2018

Более 33 тысяч жителей Якутии против повышения пенсионного возраста

Экстра
Происшествия
02.07.2018

На реке Колыма перевернулась лодка: погиб трехлетний ребенок

Культура & Образование
02.07.2018

Учи английский легко и весело! Готовь ребенка к школе с лагерем «Берёзка»!

Происшествия
02.07.2018

Минпред выдал якутянке субсидию в полмиллиона по фиктивным документам

Экология
02.07.2018

День реки Лена: Кто должен утилизировать 296 заброшенных судов?

Экстра
Столица
02.07.2018

Ученые предупреждают о сейсмичности грунтов Якутска

Экстра
Политика
02.07.2018

Айсен Николаев выдвинулся на выборы главы Якутии

Желток
02.07.2018

Виктория Лопырева блистала на победном матче в якутских бриллиантах