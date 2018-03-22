В Якутске женщина, сбив ребенка, дала ей денежки за молчание

21 марта около полудня в дежурную часть ГИБДД г. Якутска поступило телефонное сообщение о том, что на пересечении улиц Пояркова и Пушкина неустановленная женщина, управляя автомобилем марки «Тойота», совершила наезд на девочку, после чего, посадив ребенка в автомобиль, уехала в неизвестном направлении.

Очевидец, записав государственные номера транспортного средства, незамедлительно сообщил об инциденте в дежурную часть Госавтоинспекции. Ориентировка на автомобиль была передана всем дежурившим нарядам ДПС.

Спустя пару часов автомобилистка была установлена и задержана в Мегино – Кангаласском районе.

В ходе разбирательств выяснилось, что 44-летняя женщина, управляя автомашиной «Тойота Пассо», при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершила наезд на 13-летнюю девочку. После ДТП она, получив отказ от девочки в обращении за медицинской помощью, отвезла ее в школу, вручив напоследок несовершеннолетней две тысячи рублей за молчание о происшествии.

В результате наезда шестиклассница получила ушиб колена, медики назначили ей амбулаторное лечение.

В отношении нарушительницы сотрудниками ГИБДД составлен административный материал за оставление места ДТП, участником которого она является. По факту произошедшего возбуждено проведение административного расследования.

Таким образом , благодаря действиям неравнодушных граждан удалось установить и задержать виновницу наезда на ребенка.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

С наступлением теплых дней на улицах города можно наблюдать большое количество несовершеннолетних. Со следующей недели в школах начнутся весенние каникулы, во время которых ожидается приезд детей из разных районов республики.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать безопасный скоростной режим, быть особо внимательными и осторожными подъезжая к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, детским развлекательным центрам, в местах массового скопления людей и на дворовых территориях.