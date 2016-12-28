В Якутске здорового человека насильно посадили в психдиспансер

Прокуратура г.Якутска провела проверку в ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» по обращениям о незаконной госпитализации, а также нарушении прав пациентов.

Установлено, что в конце июня 2016 года заявитель, ранее не страдавший психическими заболеваниями, помещен в ЯРПНД на основании решения о недобровольной госпитализации, принятого дежурным врачом-психиатром, несмотря на отсутствие признаков тяжелого психического заболевания.

Врачебная комиссия наличие оснований для недобровольной госпитализации не подтвердила, в связи с чем заявитель был переведен на режим дневного стационара для дальнейшего обследования.

По факту незаконного помещения гражданина в психиатрический стационар прокуратура города внесла представление, рассмотрев которое, главный врач диспансера никаких мер по устранению выявленных нарушений не принял, в связи с чем прокуратурой в его отношении возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом).

В результате реагирования прокуратуры дежурному врачу ЯРПНД объявлен выговор, запланировано проведение семинара для врачей-психиатров по вопросам применения положений Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», а также приняты иные меры организационного характера; главный врач оштрафован на 2000 рублей.

Кроме того, Следственным комитетом по факту незаконного помещения человека в психиатрический стационар расследуется уголовное дело по ст.128 УК РФ.

Также установлено, что в психоневрологическом диспансере в нарушение норм федерального законодательства об опеке и попечительстве специальной комиссией принято решение о приобретении 19 кроватей, 19 матрацев, 8 наматрасников, 21 прикроватной тумбы на денежные средства недееспособных больных.

По представлению прокуратуры решения комиссии отменены, израсходованные денежные средства на сумму 58850 руб. восстановлены на счетах граждан, в Министерство здравоохранения РС(Я) подана заявка на приобретение мебели.

Помимо указанного главный врач ЯРПНД по постановлению прокуратуры оштрафован в связи с выявленными нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части хранения, транспортировки пищевых продуктов, организации курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала, санитарно-бактериологического контроля.