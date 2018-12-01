В Якутске зажглись огни новогодней ёлки

В первый день зимы в рамках VIII Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» на площади Орджоникидзе торжественно зажглась городская новогодняя ёлка.

В праздничном мероприятии приняли участие глава города Сардана Авксентьева, председатель Якутской городской думы Альберт Семенов, Дед Мороз из Великого Устюга, повелитель холода Чысхаан, Хаарчаана и Красавица Зима.

Несмотря морозную погоду праздник собрал большое количество детей и взрослых, которым было представлено красочное новогоднее театрализованное шоу с участием сказочных героев.

По сложившейся доброй традиции горожане стали свидетелями, как хозяин якутской зимы Чысхаан передал Символ холода российскому Деду Морозу из Великого Устюга.

Глава города Якутска Сардана Авксентьева поздравила горожан с наступающим праздником и дала старт зажжению главной новогодней ёлки столицы: «Мы с Вами стали свидетелями чуда, когда наш кристалл холода из Оймякона поедет путешествовать по всей России. Дорогой мой Якутск, нам осталось всего 30 дней до начала самого замечательного праздника, который каждый из нас любит с детства!».

После торжественной части на площади начался массовый праздничный хоровод с участием сказочных героев, детей и взрослых.

Отметим, что Дед Мороз и Чысхаан также зажгли главную ёлку республики на площади Ленина, через час праздничные огоньки загорелись на елках по всей Якутии.