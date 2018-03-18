В Якутске завершился танцевальный фестиваль «Дружба народов»

Фестиваль «Дружба народов», приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией, завершился 18 марта в Якутске. Организатором фестиваля выступил коллектив 15-й школы.

В честь воссоединения Крыма с Россией танцевальный фестиваль «Дружба народов» посвящен исполнению танцев народов мира. В этот день был представлен фееричный, динамичный калейдоскоп народных танцев: якутский, северный, узбекский, киргизский, русский и.т.д. В финале школьники станцевали зрелищный якутский круговой танец — осуохай.

— Благодарим всех участников, мы получили огромный заряд энергии и духовного единения, — рассказала педагог-организатор Галина Петровна ГОРБУНОВА.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска