В Якутске завершился очередной отопительный сезон 

В этом году в городе Якутске отопительный сезон для жилого фонда завершился с 21 мая, а для объектов социальной инфраструктуры с 28 мая. По сложившейся традиции столичные коммунальщики отметили закрытие задвижки и завершение очередного отопительного сезона торжественным заседанием, где чествовали лучших работников городского коммунального хозяйства.

В торжественном мероприятии приняли участие и.о министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) Николай Дураев, заместитель председатель Постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунального хозяйства Государственного собрания (Ил Түмэн) РС (Я) Юрий Садовников, председатель Постоянного комитета по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы Сергей Черных, директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталий Чикачев, работники жилищно-коммунального комплекса столицы, поставщики услуг, сотрудники управляющих компаний, руководители управлений округов и пригородов.

Участники торжественного мероприятия резюмировали успешное завершение отопительного сезона 2017-2018 годов, стартовавший на территории городского округа «город Якутск» с 10 сентября 2017 года. Сотрудники жилищно-коммунального комплекса в течение осенне-зимнего периода обеспечивали населению бесперебойную поставку всех коммунальных ресурсов.

В своем докладе директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталий Чикачев отметил, что благодаря слаженной работе коммунальщиков отопительный сезон завершился весьма благополучно, без больших аварийных ситуаций. Так, по сравнению с предыдущими годами в Якутске значительно сократились аварийные технологические отключения в сфере тепло — и водоснабжения, но увеличились случаи аварийного отключения электроэнергии. Но, несмотря на закрытие задвижки, в столице уже начаты подготовительные работы к следующему отопительному сезону.

И.о министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Николай Дураев отметил, что в этом году отопительный сезон в городе Якутске завершился спокойно и благополучно, однако из-за природных стихий в виде шквального ветра и весеннего половодья возникали внештатные ситуации, связанные с отключением электроэнергии и водоснабжения. Было также отмечено, что в этом году в рамках подготовки к новому отопительному сезону по всей республике предстоит освоить порядка 25 млрд. рублей, эти средства будут направлены на возведение новых объектов коммунальной инфраструктуры, организацию завоза топлива в северные и арктические районы, закупку оборудования и другие немаловажные вопросы.

Председатель Постоянного комитета по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы Сергей Черных положительно оценил слаженную работу коммунальных служб города, на чьи плечи ежедневно ложится большая ответственность по обеспечению населения теплом, водоснабжением, газом и электроэнергией. Отдельные слова благодарности он выразил в адрес руководителей управлений округов и пригородов столицы, которые всегда находятся на передовой, в случае возникновения аварийных или технологических ситуаций.

Традиционно в этот день нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами Правительства РС (Я), Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я), Постоянного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственного Собрания (Ил Түмэн) РС (Я), Окружной администрации города Якутска и Якутской городской Думы были отмечены лучшие сотрудники ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, городских предприятий жилищно-коммунального комплекса, сотрудники управлений округов и пригородов, структурных подразделений Окружной администрации города Якутска.

Советник главы города Якутска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Наталья Демина и председатель Постоянного комитета по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы Сергей Черных вручили Знаки отличия «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Якутска» слесарю 5 разряда Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Анатолию Антипину, водителю мусоровоза (бункера) МУП «Жилкомсервис» Сергею Виноградову, водителю АО «Якутдорстрой» Андрею Кочеву, технику водопроводно-канализационной службы и кондиционирования воздуха и отопления хозяйственного отдела Якутской городской клинической больницы Александру Мастерову, водителю 1 класса службы механизации и транспорта МУП «Теплоэнергия» Александру Морозову, заместителю начальника водозаборных сооружений АО «Водоканал» Василию Мудрову, ветерану труда Иннокентию Новгородову, ведущему инженеру службы канализования АО «Водоканал» Василию Ноговицыну и заместителю директора ООО управляющая компания «Юнион» Надежде Шереметьевой.