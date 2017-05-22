В Якутске завершились дебаты предварительного голосования партии ЕР

В Якутске завершились дебаты предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидата на выборы главы ГО «город Якутск».

Всего состоялось 6 площадок, на которых обсуждались темы:

— «Доступность и качество образования»,

— «Агропромышленный комплекс и развитие села»,

— «Городская экономика и инновации»,

— «Диалог власти и гражданского общества»,

— «Инфраструктура Развитие городской среды»,

— «Стратегия развития города Якутска».

По словам секретаря Якутского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра НОГОВИЦЫНА, в ходе предварительного голосования дебаты стали наиболее эффективным способом вовлечения кандидатов в обсуждение актуальных проблем столицы.

Это один из основных этапов предварительного голосования и мощный политический инструмент.

— Дебаты позволяют избирателям услышать позицию участников, понять, схожа ли она с их представлениями и сможет ли этот человек стать главой столицы республики. Что важно, участие в дебатах обязательно как для новичков, так и для опытных политиков. Это своеобразный тест на профпригодность. А избиратели смогут выбрать достойного», – отметил Ноговицын.

Несомненным лидером по количеству проведенных дебат-площадок стал действующий глава Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, он не пропустил ни одну дискуссию.

По три дебата на своем счету имеют директор Центра технического творчества, член Общественного Совета Молодой гвардии Святослав СОФРОНЕЕВ, генеральный директор ООО «Социальная поддержка студентов и молодежи «ФОКС» Николай ПОТАПОВ, автор и ведущий программы «Искатели» Андрей ХОРОШЕВ, директор ООО «РосПрофи» Ирина ВЫСОКИХ.

По два — директор ООО «Праздник жизни+» Татьяна ТЫМЫРОВА и специалист по надзору в сфере ЖКХ МКУ «Управа Промышленный округ» Григорий ЗОРИН.

У участников предварительного голосования остались всего считанные дни для проведения агитационных мероприятий.

А 28 мая в городе Якутске откроются 23 счетных участка, где любой желающий горожанин сможет сделать свой выбор!