В Якутске завершаются работы по устранению последствий ливня

Коммунальные службы Якутска оперативно устраняют последствия сильной грозы с ливнем, прошедшей сегодня утром. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы города Якутска Виталий Чикачев.

«В утреннюю смену с 6 часов утра в городе работают 14 машин по откачке воды с подтопленных дорог. Во вторую смену готовы выехать 11 единиц техники, работают все стационарные насосные станции ливневой канализации. В округах ведется откачка воды с заниженных мест мотопомпами. Сегодня вечером в Окружной администрации подведем итоги работы», — сказал Виталий Чикачев.

Также и.о. первого заместителя главы по городскому хозяйству прокомментировал инцидент с провалившимся автокраном на дамбе 203 микрорайона.

«По причине оползня, в связи с размытием грунта на стоянке в овраг провалился частный грузовик-манипулятор. В результате превентивных мер своевременно приехали газовые службы, работники «Сахатанснефтегаз» проверили газопровод, он в рабочем состоянии, было небольшое повреждение изоляции трубы, которое газовые службы повторно изолировали. Никаких перебоев в газоснабжении в этом районе нет. АО «Якутсдорстрой» проводит работы по отсыпке оврага. Управление автомобильных дорог установит знаки, запрещающие здесь автостоянку до полного восстановления дорожного полотна», — сообщил Виталий Чикачев.

Главный инженер АО «Якутдорстрой» Сергей Юрченко сообщил, что сигнал с 203 микрорайона поступил в 8.40 ч. утра. «Через 20 минут техника уже прибыла на место. По нашему звонку МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» направили кран и газовиков для проверки газопровода. После того, как КАМАЗ вытащили, техника приступила к ликвидации последствий. Отсыпка проводится по всему протяжению дороги, где есть промоины, чтобы не было дальнейшего размытия», — сообщил Сергей Юрченко.

В настоящее время работы по отсыпке дороги в 203 микрорайоне практически завершены.