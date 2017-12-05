В Якутске затопило кабинет главного редактора

В офисе над кабинетом главного редактора газеты «Эхо столицы» прорвало трубу отопления. comments powered by HyperComments Источник: http://news.ykt.ru/article/65640?qf=23308460&qs=68778002

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