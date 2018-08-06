В Якутске застучало «Сердце добра»

В Якутске 5 августа на площади Орджоникидзе прошел I Благотворительный арт-фестиваль «Сердце добра», в котором приняли участие различные художники, фотографы, музыканты и другие представители арт-профессий. Главной задачей был сбор средств на лечение 9-летнего Вани Кущ, которому врачи поставили диагноз ДЦП спастическая диплегия.

Организаторами благотворительного фестиваля выступила ювелирная компания «Киэргэ» совместно с благотворительным фондом «Харысхал» и Окружной администрацией города. Большую поддержку оказал Национальный художественный музей и Якутское художественное училище им. П. П. Романова.

В мероприятии приняла участие Первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Марина Силкина, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутская городская клиническая больница» Николай Васильев, генеральный директор ювелирной фирмы «Киэргэ» Александр Павлов, а также неравнодушные жители столицы.

Интересную технологию на выставке картин представил фонд Национального художественного музея Якутии: «живые» картины, на которые можно смотреть через приложение «Арт музей», используя телефон или планшет, и наблюдать за тем, как застывшие герои оживают на глазах.

На арт-фестивале можно было приобрести различные картины, фотографии и сувениры местных художников и деятелей искусства, тем самым оказывая помощь Ивану Кущ, девятилетнему мальчику с диагнозом ДЦП, которому срочно требуется дорогостоящая операция.



«В нашей доброте нуждаются и дети, и взрослые. В 2016 году Якутск был удостоен звания «Самый добрый город России», и это подтверждают такие прекрасные акции, ставшие традиционными. Самое главное для каждого из нас — это здоровое будущее наших детей», – отметила Марина Силкина.