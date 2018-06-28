В Якутске застрявший в лифте парень панически пытается выбраться наружу

В жилом доме на улице Якова Потапова в Якутске парень-водонос застрял в сломанном лифте. Чтобы выбраться из коварной западни он панически ломает дверь, но утыкается в стену.
Говорят, лифт до сих пор не работает. Выбрался ли он и каким образом, пока не сообщается.
Видео, опубликованное в паблике @djiikey, вызвало массу комментариев.
— А что делать, если лифтеров не дождешься.
— Звонок оператору есть же в лифтах. Сам когда-то застрял и нажал кнопку звонка, ответили сразу. Приехали и вытащили.
— Во время паники и не такое сделаешь, если клаустрофобия.
— Я бы умерла там от страха.
— Да нету у него паники. У него время-деньги: машина ждет его и заказы.
А что бы вы сделали на месте этого парня, застряв в лифте?
Источник: http://sakhapress.ru/archives/237152
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