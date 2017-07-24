В Якутске запустили завод по производству лакокрасочной продукции

Председатель правительства Якутии Евгений Чекин 24 июля выступил на торжественной церемонии запуска завода по производству лакокрасочной продукции «Бигэ».

«Позвольте поздравить вас от имени руководства республики с этим радостным событием! Вдвойне отрадно, что новый завод будет работать на территории опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы». Парк, как вы уже видите, представляет собой многопрофильную производственную и бизнес-площадку», — сказал глава кабинета министров.

Премьер-министр отметил, что правительство республики совместно с администрацией Якутска и Корпорацией развития Дальнего Востока вело и ведет комплексную работу по созданию инфраструктуры ТОР.

«Не так давно глава республики Егор Борисов внес предложение о выставлении на конкурс неосвоенных площадей индустриального парка в целях привлечения активных и дееспособных инвесторов. Кроме того, в ближайшее время планируется принять меры по совершенствованию юридических, организационных и финансовых механизмов управления и координации деятельности ТОР «Кангалассы». Рассматриваются долгосрочные планы до 2028 года, включающие в себя возможное расширение ТОР с включением земельных участков в Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Намском районах республики», — сообщил Евгений Чекин.

По его словам, комплексное обустройство индустриального парка «Кангалассы» содействует инновационному развитию региона и позволит сформировать инфраструктурный каркас территории опережающего развития, имеющей высокий инвестиционный потенциал для размещения и развития здесь малого и среднего бизнеса.

«Сегодня на производственных площадках ТОР реализуются инвестиционные проекты 10 резидентов, реализующих проекты с объемом инвестиций более 2 миллиардов рублей, планируется создать около 300 рабочих мест. Поступило еще 23 заявки на получение статуса резидента. Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет более 5 миллиардов рублей с перспективой создать более 1 тысячи рабочих мест», — сказал председатель правительства.

«В 2012 году основатели компании «Бигэ» пришли в технопарк «Якутия» с одной только идеей производить краски, которые бы не пропускали тепло, влагу, холод, защищали от плесени, микробов. По итогам 2016 года объем произведенной продукции компании составил 584 тонны. Выручка 42,985 млн. рублей, сумма уплаченных налогов в экономику республики – 3,192 млн. рублей», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что сегодня якутские краски востребованы не только в республике, компания открыла представительство в Новосибирске, где закупают стройматериалы предприятия всего Дальнего Востока.

Евгений Чекин подчеркнул, что «Бигэ» — единственный крупный производитель лакокрасочной продукции на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. В 2013 году компания полностью модернизировала технологический процесс — закупила новейшее немецкое оборудование. На сегодняшний день с предприятием работает большинство строительных и производственных организаций республики.

Глава кабинета министров добавил, что в начале июня в Москве прошла конференция «Инжиниринг в экономике России». Главной темой стало обсуждение возможностей развития производственных предприятий в сложное время. Компания «Бигэ» завоевала звание лауреата в номинации «Успешный проект, реализованный в 2015 году при содействии Регионального центра инжиниринга».

«Эксперты и специалисты международного уровня высоко оценили инвестиционный и инновационный потенциал компании «Бигэ». Качество продукции предприятия подтверждено патентами и сертификатами, это высокотехнологические краски на уровне западных образцов. Лакокрасочные изделия «Бигэ» вызвали большой интерес участников конференции», — сказал Евгений Чекин.