В Якутске закрылись счетные участки для голосования

8 июля с 8.00 до 20.00 часов жители городского округа «город Якутск» голосовали за кандидатов для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы городского округа «город Якутск» на предстоящих выборах 9 сентября 2018 года. В столице республики работало 23 счетных участка, сформированных в округах и пригородах Якутска в соответствии с адресной книгой, опубликованной на сайте er.ykt.ru

После закрытия всех участков члены счетных комиссий приступили к процедуре подсчета голосов. По предварительным данным, приняло участие более 13 500 горожан, что составляет более 7,5% от общего числа избирателей города.

Официальные итоги будут подведены 9 июля.

В качестве кандидатов было зарегистрировано 3 участника:

— САВВИНОВ Александр Александрович, Председатель Якутской городской Думы, Секретарь Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Регионального Совета Якутского регионального отделения ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления», руководитель Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия);

— ПЕТРОВ Андрей Владимирович, генеральный директор ООО «Столичная производственно-продуктовая компания», член Местного политического совета Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— ЛАДИКОВ Евгений Александрович, преподаватель ГБОУ СПО РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум».

Отметим, что выборы главы города Якутска пройдут 9 сентября вместе с выборами главы Республики Саха (Якутия), депутатов Якутской городской Думы и Ил Тумэн.