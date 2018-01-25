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24 января 2018, 17:37
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В Якутске закрыли кафе «Хрустик»

Причина — нарушение санитарно-эпидемиологических требований и правил.

По заявлению Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Якутский городской суд РС (Я) вынес решение о приостановлении работы кафе «Хрустик» на срок 90 суток.

В судебном заседании представители Роспотребнадзора по РС (Я) пояснили, что поводом для составления протокола явилось неоднократное коллективное обращение жильцов многоквартирного дома, в котором располагается данное кафе. В обращении говорится о том, что в квартиры постоянно проникают токсичные продукты горения растительного масла, присутствует ощутимый шум от работы вентиляции кафе, интерьер жилых помещений (обои, шторы, мебель и одежда) пропах едким дымом горелого масла. Данные факты резко негативно влияют на условия проживания жильцов данного дома.

В ходе административного расследования, проведенного по факту коллективных обращений жильцов мноквартирного дома, был выявлен ряд существенных нарушений норм санитарного законодательства. В связи с этим суду было рекомендовано назначить административное наказание в виде приостановления деятельности, при этом учесть в качестве отягчающих обстоятельств неоднократное привлечение индивидуального предпринимателя к административной ответственности по деятельности кафе.

Суд согласился с доводами истца и счел, что установленные нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований организации деятельности общественного питания создают непосредственную угрозу жизни, здоровью людей и вынес решение о виновности индивидуального предпринимателя Х. Также судом назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток путем опечатывания кафе «Хрустик».

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Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
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