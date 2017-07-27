В Якутске загорелся микроавтобус

Пресс-служба управления МЧС в Якутии сообщает о трех техногенных пожарах, произошедших в республике за минувшие сутки.

Первые два пожара произошли в Якутске. Ранним утром вчерашнего дня на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о пожаре в микрорайоне Ильинка г. Якутска. Прибывшие через шесть минут пожарно-спасательные подразделения, обнаружили, что горит автомобиль «SsangYong Istanа». В результате пожара огнем повреждены двигатель и салон иномарки на площади 4 кв.м. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Предполагаемая причина возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки.

Чуть позднее, в 10.44. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Халтурина в г. Якутске. Через три минуты на место пожара прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, которые обнаружили, что из окон дома идет дым. Пожарные не дали пламени распространиться и оперативно локализовал, пожар был ликвидирован к 11:05. Огнем поврежден пол и домашнее имущество на общей площади более 1 кв.м.

Последний звонок поступил ночью в п. Чульман Нерюнгринского района. В 02.50 на пульт службы спасения «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме в переулке Горный. Спустя шесть минут пожарные расчеты прибыли на место – горел дом. В результате пожара огнём поврежден дом по всей площади, общая площадь пожара составила 60 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами были эвакуированы 2 человека.