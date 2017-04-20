В Якутске загорелась автомойка

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

18 апреля в 23.56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной автомашине ВАЗ на ул. Озерная в п.Жатай г.Якутска. В результате пожара машина была повреждена огнем на площади 4 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники.

19 апреля в 03.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двух частных гаражах в районе ПТВС п.Удачный Мирнинского района. Прибывшие пожарные спасли один гараж и автомашину. В результате пожара один гараж и автомашина были повреждены огнем на площади 32 кв.м., кровля второго гаража была повреждена огнем на площади 6 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

19 апреля в 10.46 поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул.Просторная в микрорайоне Марха в г.Якутске. Прибывшие пожарные спасли дом, в результате пожара огнем на площади 7 кв.м. были повреждены кровля, стены и потолочное перекрытие дома. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Для тушения пожара выезжали 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

19 апреля в 12.49 поступило сообщение о пожаре в помещении автомойки на 4-м километре Хатынг-Юряхского шоссе в г.Якутске. Прибывшие пожарные спасли автомойку, в результате пожара огнем на площади 2 кв.м. был поврежден утеплитель на кровле помещения. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Виновник и ущерб устанавливаются. Для тушения пожара выезжали 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!