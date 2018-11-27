В Якутске задымился пассажирский автобус

В пассажирском автобусе в Якутске произошло задымление в отсеке двигателя, рассказал News.Ykt.Ru директор автобусного маршрута №4 Сергей Казаков, отметив, что в салоне находились десять пассажиров, а также водитель.

«Произошло замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Водитель сразу открыл двери, и все десять пассажиров заблаговременно покинули автобус. Никто не пострадал», — сообщил Казаков.

Автобус ПАЗ-32054, отметил он, выпустили с завода в декабре 2017 года.

«Причины задымления неясны. По всей вероятности, это заводской брак», — сказал собеседник редакции.

ЧП произошло в районе аэропорта утром 26 ноября.