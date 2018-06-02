В Якутске задержаны автобусный и квартирный воры

28 мая во второй отдел полиции поступило сообщение о попытке кражи кошелька из сумки в маршрутном транспорте.
Потерпевшая, ехав в автобусе №8, почувствовала как неизвестный попытался залезть ей в сумку. Увидев руку вора, женщина сделала замечание, в ответ мужчина повел себя агрессивно: ударил женщину и скрылся в неизвестном направлении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан ранее судимый 26-летний уроженец города Якутска.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158. Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
3 мая на пульт дежурной части столичной полиции поступило сообщение от жителя Якутска о том, что в его квартире по ул. Жорницкого была совершена кража.
Потерпевшие легли спать, забыв закрыть дверной замок. Этим и воспользовался преступник. Путем свободного доступа он зашел в квартиру и вынес сотовый телефон, макбук и рюкзак с личными вещами. Общий ущерб украденного составил более 50 тысяч рублей.
Оперативная группа установила квартирного вора. Им оказался 33-летний ранее судимый за грабеж уроженец Верхневилюйского района.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.