В Якутске задержан вымогатель. Он требовал у таксиста 300 000 рублей

На пульт дежурной части МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение от жителя г. Якутска. Мужчина сообщил, что к его дому, расположенному по ул. Дальняя г. Якутска, на автомашине прибыл ранее незнакомый ему мужчина.

Причиной визита оказалось вымогательство крупной суммы денежных средств. От потерпевшего, который является индивидуальным предпринимателем в сфере оказания услуг по междугородным пассажирским перевозкам, злоумышленник вымогал 300 000 рублей. Часть денежных средств индивидуальный предприниматель был вынужден отдать вымогателю на месте, а затем обратился в полицию.

Оперативниками МУ МВД России «Якутское» был задержан ранее неоднократно судимый 39-летний уроженец Олекминского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.