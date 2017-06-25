В Якутске задержан подозреваемый в краже компрессора из гаража

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о краже компрессора «Remeza» из гаража. Материальный ущерб составил 8 000 рублей.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель, который проживал неподалеку от места преступления.

Установлено, что злоумышленник взломал навесной замок с помощью металлической трубы, после чего проник в гараж и совершил хищение.

Похищенное имущество он сбыл за 3 000 рублей. Вырученные денежные средства подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Задержанный водворен в следственный изолятор.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)