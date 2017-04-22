В Якутске задержан мужчина, обокравший автобус

В дежурную часть 3 отдела полиции обратился мужчина, который сообщил о том, что неизвестные совершили кражу имущества из его автобуса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали злоумышленника. Им оказался безработный 20 летний местный житель.

Как выяснилось, злоумышленник заранее приметил на парковке около дома маршрутный автобус. Воспользовавшись моментом, молодой человек проник внутрь автобус через раздвижную форточку и совершил кражу набора инструментов и аудио колонок.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусматрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)