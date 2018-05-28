В Якутске задержан бутлегер

Участковыми уполномоченными полиции в ночь на воскресенье был задержан бутлегер. 31-летний житель г. Якутска пытался продать крепкие спиртные напитки из салона своего автомобиля в районе 202 микрорайона.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами».