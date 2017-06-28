В Якутске задержали юного угонщика авто

17-летний подросток подозревается в совершении очередного угона.

Ночью внимание наряда ДПС, патрулирующего в районе Сайсары привлек автомобиль, водитель которого, заметив полицейских, неожиданно резко свернул с основной дороги во дворы. При этом автомобилист открыто игнорировал законные требования сотрудников ГАИ остановиться и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Полицейские стали преследовать нарушителя, который кружил во дворах и вскоре оказался в тупике. Злоумышленник выбежал из салона и бросился бежать во дворы. Однако ему не удалось скрыться. Правонарушителем оказался 17-летний уроженец Хангаласского района.

Несмотря на свой юный возраст, задержанный имеет богатую криминальную биографию – оказался ранее судим за совершение кражи и неоднократно за угоны.

Установлено, что употребившего изрядное количество спиртного молодого человека вновь потянуло на «приключения». Заприметив возле одного из домов по ул.Чехова автомобиль иностранного производства, злоумышленник разбил боковое стекло и завел машину, воспользовавшись тем, что владелец транспортного средства оставил ключи в замке зажигания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкциями которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.