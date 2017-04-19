В Якутске задержали трудового мигранта – религиозного экстремиста

На территории г. Якутска сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в связи с причастностью к деятельности террористического характера задержан гражданин Республики Таджикистана, 1987 г.р., прибывший в Якутию в числе трудовых мигрантов.

Установлено, что в г. Якутске иностранец, трудоустроившись охранником дачного комплекса у частного предпринимателя города, осуществлял пособническую деятельностью в интересах международной террористической организации «Исламское государство», распространял материалы, направленные на пропаганду идеологии терроризма и религиозного экстремизма, вербовку новых членов для участия в актах терроризма, в том числе и на территории России.

В ходе обыска у подозреваемого изъято большое количество медийных материалов экстремистской направленности, запрещенная религиозная литература. Кроме этого, у задержанного обнаружены подробная инструкция по изготовлению самодельных взрывных устройств из подручных средств, схемы конструирования детонаторов из мобильных телефонов. По месту пребывания иностранного гражданина найдены компоненты, пригодные к использованию в качестве составных частей для самодельного взрывного устройства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Ведется расследование.

В связи с участившимися фактами выявления лиц, причастных к совершению террористических актов и иных противоправных действий экстремистского характера, ФСБ просит граждан повысить бдительность и о всех подозрительных случаях сообщать в правоохранительные органы. От ваших действий могут зависеть жизни людей.

Телефоны дежурных служб:

УФСБ 49-99-90, телефон доверия 49-99-99,

МВД 020 (МТС, Мегафон), 002 (Билайн), телефон доверия 42-22-22.