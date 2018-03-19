В Якутске задержали подозреваемую в жестоком убийстве малолетней дочери

По данным следствия, 16 марта 2018 года возле дома № 27/4 по ул. Хабарова женщина металлическими плоскогубцами нанесла множественные удары в жизненно-важные органы своей 9-летней дочери, после чего спрятала ее тело под металлическим гаражом.

18 марта 2018 года в отношении нее судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время производства следственных действий и предъявлено обвинение.

Изучение личности подозреваемой показало, что женщина состоит на учете в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе, комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой.

В ходе расследования будет дана соответствующая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики г. Якутска в связи с гибелью малолетнего ребенка.

Расследование продолжается.