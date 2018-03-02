В Якутске задержали наркомана

1 марта около 5 часов утра возле одного из домов на Окружном шоссе г.Якутска сотрудников ГИБДД заинтересовала автомашина «Тойота Калдина», стоящая с включенными фарами. В салоне лежал мужчина, не реагирующий на свет фонарика.

Еле разбудив, инспекторы выяснили личность гражданина, им оказался 46-летний уроженец Верхневилюйского района. При досмотре автомашины на переднем пассажирском сидении были найдены остатки вещества, а на заднем сидении обнаружен сверток с веществом растительного происхождения.

С изъятыми веществами мужчина был доставлен в МУ МВД России «Якутское».