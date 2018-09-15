В Якутске задержали карманника

В столице республики задержан мужчина, укравший банковскую карту у женщине в общественном транспорте и расплачивавшийся этой картой в магазинах. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Установлено, что в общественном транспорте в «час пик» злоумышленник вытащил из кармана куртки потерпевшей банковскую карту и вышел на остановке. Рассмотрев банковскую карту, мужчина понял, что оплачивать покупки можно бесконтактным способом без ввода пин-кода. Так, подозреваемый потратил на свои нужды более 15 тысяч рублей», — сообщили в полиции.

Подозреваемым оказался 22-летний безработный уроженец Хангаласского района Якутии. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В отношении мужчины избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

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