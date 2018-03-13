В Якутске задержали бутлегера с 70 бутылками алкоголя

В минувшие праздничные дни в г. Якутске на ул. С. Данилова сотрудниками ГИБДД для проверки была остановлена автомашина «Тойота Аллион» под управлением 37-летнего гражданина. В салоне и в багажнике иномарки было обнаружено более 70 бутылок алкогольной продукции.

При разбирательстве мужчина не смог предъявить на партию алкоголя никаких документов и пояснить, где его приобрел, тоже не смог.

Данный гражданин был доставлен по подозрению в нелегальной продаже алкогольной продукции в территориальный отдел полиции, где на него участковым уполномоченным был составлен административный материал по ст. 14.17.2. КоАП РФ за «Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции»

Напомним, что перемещение по территории Российской Федерации алкогольной продукции, немаркированной в соответствии с законодательством, физическими лицами в объеме более 10 литров на одного человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения.