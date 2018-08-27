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Происшествия
27 августа 2018, 16:22
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В Якутске забывчивая женщина подняла на ноги экстренные службы

27 августа около 11:30 минут все экстренные службы были подняты по тревоге. Поводом для этого послужила подозрительная сумка, найденная в Доме печати в Якутске. Ее обнаружила сотрудница вахты, совершавшая плановый обход здания. 

Сумка была обнаружена в женском туалете на первом этаже здания.

К месту прибыли пожарные, скорая помощь и сотрудники полиции. К приезду следственно-оперативной группы второго отделения полиции Якутска подозрительного объекта на месте не оказалось. Как рассказала сотрудница вахты, сумку забрала хозяйка.

Напоминаем, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо сообщать по телефонам экстренных служб 112 и 02.

Источник: http://ysia.ru/v-yakutske-zabyvchivaya-zhenshhina-podnyala-na-nogi-ekstrennye-sluzhby/
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