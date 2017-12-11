В Якутске за выходные: 5 ДТП

В прошедшие выходные дни в г. Якутске и его пригородах зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

8 декабря около половины десятого утра неустановленный водитель, управляя автомашиной «Тойота Королла», следуя по ул. Автодорожная со стороны ул. Красильникова, совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. После наезда на пешехода неустановленный водитель самостоятельно доставил девушку в травмпункт, где у нее диагностировали травму головы и ушибы грудной клетки.

Вечером того же дня 27-летний водитель автомашины «Ниссан Куб», следуя по 202 микрорайону со стороны дамбы в сторону ул. Хабарова, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «ПАЗ-32054». Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела четверых пассажиров автобуса, среди которых 12-летняя девочка, и оставила всех на месте, не обнаружив травм. Однако чуть позже родители несовершеннолетней обратились в Детский медцентр: у школьницы выявили ушиб носа и кровоподтек руки.

Около 20 часов на ул. Ярославского столкнулись автомашины « Тойота Королла Филдер» и «Тойота Ленд Крузер»: 22- летний водитель «Короллы» выехал на перекресток, с его слов, на мигающий «зеленый», водитель внедорожника совершал поворот. В результате столкновения 21- летняя пассажирка автомашины «Тойота Королла Филдер», которая в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности, получила ушибы головы и перелом бедра. Девушку госпитализировали для лечения в больницу.

Вечером 9 декабря в 20 часов 30 минут на регулируемом пешеходном переходе перекрестка ул. Ойунского и Петровского 39- летний водитель, управляя автомобилем «Сузуки», совершил наезд на 18- летнего пешехода. У студента – первокурсника СВФУ — ушибы головы и грудной клетки.

Со слов водителя, впереди его автомобиля ехал автобус, из-за выхлопных газов которого на дороге образовался густой туман, который помешал ему вовремя заметить пешехода.

10 декабря в половине восьмого вечера под колесами автомашины «Тойота Ленд Крузер» оказался 42-летний мужчина: последний переходил проезжую часть в районе 12-го километра Намского тракта в неустановленном месте. Пешеход госпитализирован с травмой позвоночника. Со слов водителя внедорожника, мужчина выскочил неожиданно из-за встречного автомобиля.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения безопасного скоростного режима и дистанции в условиях ограниченной видимости и гололеда.

Пешеходам необходимо знать, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, и часто водитель замечает пешехода в самый последний момент, а если на улице туман, не достаточно освещения, то пешехода можно и вовсе не увидеть. Поэтому пешеходам следует переходить проезжую часть только по пешеходным переходам (здесь водитель все же ожидает увидеть людей), убедившись в том, что вас пропускают, а также использовать световозвращающие элементы на одежде, что позволит пешим участникам дорожного движения стать заметнее на дороге в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.